AdvancedAdvT Limited est une société basée au Royaume-Uni, qui propose des solutions logicielles internationales. La société fournit des solutions et des plateformes logicielles dans deux domaines de transformation commerciale : les solutions commerciales et la conformité des soins de santé, et la gestion du capital humain. Ses activités sont IBSS (logiciel de gestion financière), CHKS (logiciel de conformité et d'accréditation des soins de santé basé sur l'intelligence artificielle), Retain (logiciel de planification des ressources globales et de gestion des talents) et WFM (fournisseur de logiciel de gestion des effectifs). Ses solutions technologiques d'accréditation, d'étalonnage et de codage, basées au Royaume-Uni, jouent un rôle dans la transformation des services de santé, du partage des connaissances et des pratiques dans le secteur de la santé à l'échelle mondiale. Elle fournit également des services d'accréditation, d'étalonnage et de codage clinique dans le secteur des soins de santé afin d'améliorer les résultats pour les patients grâce à des services intelligents d'amélioration de la qualité.

Secteur Logiciels