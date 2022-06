M&C Saatchi retire Vin Murria du conseil d'administration après avoir accepté le rachat par Next Fifteen.

M&C, fondée en 1995 par Maurice et Charles Saatchi, s'est remise d'un scandale comptable en 2019 et a annoncé en avril un bénéfice annuel record grâce à la conquête de nouveaux clients et à des relations plus approfondies avec des entreprises comme Google d'Alphabet, Uber et TikTok.

M&C a rejeté en mai une offre du véhicule d'investissement AdvancedAdvT de Vin Murria, qui valait 254 millions de livres (319 millions de dollars) à l'époque, mais en a accepté une de Next Fifteen (NFC) d'une valeur de 310 millions de livres, soit 247,2 livres par action.

M&C Saatchi a déclaré que ses administrateurs indépendants avaient conclu qu'il n'était pas approprié que Vin Murria soit proposé à la réélection en tant qu'administrateur lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société le 30 juin.

"Par conséquent, les administrateurs indépendants ont décidé que Vin Murria soit retiré du conseil d'administration avec effet immédiat et qu'aucune résolution pour la réélection de Vin Murria ne soit présentée à l'AGO", a déclaré la société.

AdvancedAdvT a déclaré avoir pris note de la déclaration de M&C Saatchi et lui a demandé de clarifier son analyse des conditions financières des deux offres concurrentes.

Elle a déclaré que les mouvements du cours des actions signifiaient qu'au 1er juin, la valeur de l'offre de Next Fifteen avait baissé à 220,1 pence par action M&C Saatchi, tandis que l'offre de AdvancedAdvT portant sur toutes les actions valait 221,4 pence.

"AdvancedAdvT continue de penser que l'offre actuelle de NFC pour M&C Saatchi ne reflète pas équitablement le potentiel de déblocage de synergies significatives pour les actionnaires de M&C Saatchi dans leur ensemble", a-t-elle déclaré.

AdvancedAdvT et Murria, qui détiennent ensemble 22,3 % des actions de M&C Saatchi, ont déclaré qu'ils étudiaient leurs options.

Les actions M&C Saatchi se négociaient à 197 pence à 1204 GMT.

(1 $ = 0,7968 livre)