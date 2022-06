Next Fifteen déclare que son offre est définitive dans la bataille de l'offre de M&C Saatchi

"Nous sommes parvenus à un accord avec le conseil d'administration et l'équipe de direction de M&C Saatchi après de longues négociations et nous pensons que notre offre (de 247,2 pence par action) est complète et équitable", a déclaré Tim Dyson, directeur général de Next Fifteen, dans un communiqué.

Plus tôt cette semaine, AdvancedAdvT a cherché à clarifier les conditions financières des deux offres, ajoutant que les mouvements du cours des actions signifiaient que la valeur de l'offre de Next Fifteen, au 1er juin, avait baissé à 220,1 pence par action M&C Saatchi, tandis que l'offre d'AdvancedAdvT, toutes actions confondues, valait 221,4 pence.

M&C Saatchi a retiré Vin Murria, son principal actionnaire, du conseil d'administration après avoir rejeté en mai une offre de 254 millions de livres sterling proposée par le véhicule d'investissement AdvancedAdvT de Murria.

(1 $ = 0,7978 livre)