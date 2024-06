Advantage Energy Ltd. est un producteur d'énergie basé au Canada. La société se concentre sur le développement et la délimitation de ses ressources de gaz naturel et de liquides de classe mondiale de Montney à Glacier, Wembley/Pipestone, Valhalla et Progress, en Alberta. Les actifs de Montney de la société sont situés à environ 4-80 kilomètres (km) au nord-ouest de la ville de Grande Prairie, en Alberta. Ses avoirs fonciers se composent de 228 sections nettes (145 920 acres nettes) de terrains de Montney riches en liquides à Glacier, Valhalla, Progress et Pipestone/Wembley.