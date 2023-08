Advantage Solutions Inc, anciennement Conyers Park II Acquisition Corp, est un fournisseur de solutions externalisées pour les entreprises de biens de consommation et les détaillants. La société opère à travers deux segments : les ventes et le marketing. Par le biais de son segment commercial, la Société fournit à ses clients une gamme complète de solutions externalisées pour améliorer les ventes dans les canaux traditionnels de vente au détail, de restauration et de commerce électronique. Ses principaux services de vente comprennent des services centrés sur la marque et des services centrés sur le détaillant. Ses services centrés sur la marque comprennent la gestion des relations avec le siège social, l'analyse, la connaissance et l'intelligence, l'administration et le merchandising centré sur la marque. Ses services centrés sur le détaillant comprennent le marchandisage centré sur le détaillant, les médias en magasin et le commerce numérique. Par le biais de son segment marketing, la société aide les marques et les détaillants à atteindre les consommateurs par le biais de deux plateformes : l'activité expérientielle de détail et la collection d'activités d'agences spécialisées.

Secteur Publicité et marketing