Advantest Corporation : UBS réitère son opinion positive sur le titre

Données financières JPY USD EUR CA 2023 511 Mrd 3 829 M 3 754 M Résultat net 2023 116 Mrd 873 M 856 M Tréso. nette 2023 110 Mrd 826 M 810 M PER 2023 12,7x Rendement 2023 2,14% Capitalisation 1 493 Mrd 11 187 M 10 968 M VE / CA 2023 2,71x VE / CA 2024 2,57x Nbr Employés 5 941 Flottant 94,8% Graphique ADVANTEST CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ADVANTEST CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Clôture 7 850,00 JPY Objectif de cours Moyen 10 222,94 JPY Ecart / Objectif Moyen 30,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Yoshiaki Yoshida Managing Executive Officer Atsushi Fujita Director, Head-Compliance & Administration Koichi Tsukui Director & Chief Technology Officer Kazuhiro Yamashita Executive Officer & GM-Technology Development Osamu Karatsu Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ADVANTEST CORPORATION -27.98% 11 187 KLA CORPORATION -10.83% 57 238 TERADYNE INC. -38.30% 16 163 LASERTEC CORPORATION -45.21% 13 067 HANGZHOU CHANGCHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD -12.35% 4 504 TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO., LTD. -30.29% 4 210