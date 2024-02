La société japonaise Advantest Corp, spécialisée dans les équipements de test de puces, a déclaré mercredi que son directeur général Douglas Lefever, de nationalité américaine, deviendrait PDG à partir d'avril, l'actuel PDG Yoshiaki Yoshida devenant président du conseil d'administration.

M. Lefever, qui est devenu directeur de l'exploitation en janvier 2023 et a précédemment occupé le poste de directeur général d'Advantest America, rejoint un groupe restreint de dirigeants étrangers d'entreprises au Japon, pays connu pour sa culture d'entreprise hiérarchique et codifiée.

Il prend la tête d'Advantest à un moment où les investisseurs s'attendent de plus en plus à ce que les fabricants d'équipements pour puces électroniques bénéficient d'investissements dans l'intelligence artificielle, les actions de la société ayant augmenté de 44 % depuis le début de l'année.

"Nous avons travaillé très dur pour gagner notre position, en particulier dans les domaines émergents de l'intelligence artificielle", a déclaré M. Lefever.

Advantest a déclaré le mois dernier qu'elle voyait une amélioration dans l'industrie des puces à mesure que les stocks s'ajustaient et qu'elle s'attendait à ce que le marché des testeurs de mémoire atteigne environ 1,3 milliard à 1,6 milliard de dollars cette année, contre environ 1,1 milliard de dollars en 2023.

"Les dispositifs à semi-conducteurs sont de plus en plus complexes et l'industrie demande à Advantest de jouer un rôle de plus en plus important dans la résolution des problèmes de test associés", a déclaré M. Lefever.

Advantest, qui réalise 96 % de ses ventes à l'étranger, ainsi que d'autres fabricants japonais d'équipements et de matériaux, joue un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des puces, car les gouvernements du monde entier s'efforcent de sécuriser l'accès aux semi-conducteurs.

Après l'annonce, les actions de l'entreprise sont restées stables mercredi. Les actions de Tokyo Electron ont gagné 44 % cette année, celles de Screen Holdings près de 60 %. (Reportage de Sam Nussey ; Rédaction de Jamie Freed et Alexander Smith)