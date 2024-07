Advantest Corporation est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de test pour composants électroniques. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - équipements de test de performance pour semi-conducteurs (72,2%) ; - appareils mécatroniques (10,7%) : dispositifs de test de fonctionnement pour semi-conducteurs et composants électroniques ; - autres (17,1%) : notamment services d'assistance. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (3,7%), Asie (85,6%), Amérique (7,6%) et Europe (3,1%).

