La moyenne des actions japonaises Nikkei a chuté dans un marché agité vendredi, suivant les baisses de Wall Street dans la nuit, bien qu'un rebond des stocks de semi-conducteurs ait limité les pertes.

Le Nikkei a glissé de 0,43% à 39 952,62 à la mi-journée, tombant sous la barre des 40 000 pour la première fois depuis le 2 juillet.

Le Topix, plus large, était en baisse de 0,63 % à 2 850,47.

Les actions américaines ont chuté jeudi, les investisseurs continuant à se détourner des actions de croissance à forte capitalisation et la saison des résultats du deuxième trimestre s'accélérant.

Sur les 225 composantes du Nikkei, 190 ont baissé et seulement 34 ont progressé. Une action n'a pas été négociée.

L'indice de référence était en passe de réaliser sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis la mi-avril, après une baisse de plus de 2 % jeudi, les actions liées aux puces ayant rejoint une vente globale dans le secteur et un yen plus fort ayant pesé.

"Les actions sont tombées un peu trop bas récemment.... Si l'on me demande si les actions vont encore chuter, je pense que les prix ont déjà suffisamment baissé", a déclaré Hiroshi Namioka, stratège en chef chez T&D Asset Management.

Les investisseurs ont semblé repenser la vente d'actions de puces qui était au moins en partie en réponse à un rapport selon lequel les États-Unis envisageaient des restrictions plus strictes sur les exportations de technologie de semi-conducteurs avancés vers la Chine.

Le marché pourrait réagir aux résultats meilleurs que prévu de TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a déclaré Namioka de T&D Asset Management.

Les actions liées aux puces ont été parmi les plus fortes hausses de la séance du matin.

Renesas Electronics a augmenté de 2,9 %. Les poids lourds du Nikkei, Tokyo Electron et Advantest, ont grimpé de 2,3 % et 2 %, respectivement, et ont été le plus grand stimulant de l'indice.

Parmi les 33 groupes industriels de la Bourse de Tokyo, les machines de précision ont été les plus performantes, gagnant 0,9% après avoir glissé en queue de peloton jeudi.

En ce qui concerne les valeurs individuelles, Disco, un fabricant de puces électroniques, a chuté de 4,7 %, devenant ainsi la plus mauvaise performance en pourcentage, après que ses résultats financiers aient été décevants.