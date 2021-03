25/02/2021 : Communiqué sur le chiffre d'affaires 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

25 février 2021

Advenis : chiffre d'affaires 2020 en recul de -16,3%

Groupe Advenis - chiffre d'affaires par pôle

En m€ 2020 2019 Var (m€) Var % Gestion d'Actifs, Gestion Privée & Distribution 36,9 41,4 -4,6 -11,0% Services Immobiliers 17,7 22,9 -5,2 -22,8% Production Immobilière 15,0 18,8 -3,8 -20,2% Total (non-audité) 69,5 83,1 -13,6 -16,3%

Le Groupe Advenis enregistre un Chiffre d'Affaires de 69,5 millions d'euros au titre de l'exercice 2020, en baisse de -16,3% (-13,6 millions d'euros) par rapport à l'exercice 2019.

Ce repli tendanciel concerne les trois pôles du Groupe. Il s'explique par l'impact de la crise sanitaire - qui n'était que partiel sur le chiffre d'affaires du premier semestre - couplé aux dynamiques spécifiques des différentes activités du Groupe.

En Gestion d'Actifs, Gestion Privée & Distribution, la baisse du chiffre d'affaires est de -11,0% ou -4,6 millions d'euros. La collecte SCPI a diminué de -25% en 2020 et la baisse d'activité est encore plus marquée en Gestion Privée. Cela a été en partie compensé par le fait qu'Advenis

REIM a réalisé 325 millions d'euros d'investissements en Europe en 2020.

Les Services Immobiliers connaissent un recul marqué de leur chiffre d'affaires (-22,8% ou -5,2 millions d'euros) qui s'explique à la fois i) par l'impact du contexte sanitaire sur l'activité de conseil et transactions, et ii) par des cessions d'immeubles, qui ont généré des honoraires transactionnels exceptionnels importants en 2019, et de moindres honoraires récurrents en 2020.

Le chiffre d'affaires du pôle Production Immobilière est en baisse de -20,2% (ou -3,8 millions d'euros) :

- Aupéra a connu un coup d'arrêt de ses chantiers durant la première période de confinement, et son volume d'affaires est en repli en 2020 après la livraison de 9 chantiers en 2019.

- Cela est partiellement compensé par la vente de 2 lots d'Advenis Value Add en 2020, ainsi que par la croissance du chiffre d'affaires lié à la gestion de résidences étudiantes : effet « année pleine » de l'ouverture d'une résidence en septembre 2019 à Montpellier.

A propos d'Advenis

Coté sur le Compartiment C d'Euronext, Advenis (www.advenis.com) est une société indépendante dont les filiales sont spécialisées dans la conception de produits d'investissement immobilier, le conseil en gestion de patrimoine et la gestion d'actifs immobiliers. Ainsi, Advenis accompagne une clientèle institutionnelle et privée dans la valorisation de son patrimoine immobilier et financier. Aujourd'hui,

Advenis et ses filiales opèrent dans plus de 25 villes en France, en Allemagne et en Espagne, et comptent près de 300 collaborateurs.

Prochain rendez-vous : communiqué sur les résultats 2020 le 22 avril 2021

