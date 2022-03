ADVENIS : REAL ESTATE SOLUTIONS REMPORTE UN MARCHE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE POUR LA GESTION D'UNE PARTIE DE SES BIENS

la gestion locative et administrative des contrats d'occupation et baux,

C'est dans ce cadre que la Direction de la gestion du patrimoine de l'EPFIF a besoin, au regard de l'ampleur de sa mission et de ses spécificités, de déléguer, en phase de portage, la gestion des biens immobiliers bâtis et non bâtis d'une partie de son patrimoine à des spécialistes externes du Property Management.

L'EPFIF est en effet amené à acquérir sur l'ensemble de la région Ile-de-France des biens immobiliers de toute nature, mais essentiellement résidentiels et fonciers, par voie amiable, de préemption ou d'expropriation, dans l'attente de la définition et de la mise en œuvre de projets immobiliers ou d'aménagement.

Advenis Real Estate Solutions, le pôle immobilier du Groupe Advenis, annonce le gain de la consultation lancée par l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France (EPFIF) pour la gestion complète d'une partie de ses biens immobiliers bâtis et non bâtis situés dans les Yvelines (78), les Hauts-de-Seine (92), la Seine Saint- Denis (93) et le Val d'Oise (95). Cela représente, à début 2021, plus de 500 biens soit près de 50% du nombre de biens constitutifs de son patrimoine immobilier en gestion externalisée.

Filiale d'Advenis, groupe indépendant coté sur le Compartiment C d'Euronext spécialisé dans la conception de produits d'investissement immobilier, le conseil en gestion de patrimoine et la gestion d'actifs immobiliers, Advenis Real Estate Solutions est un intervenant majeur et indépendant des services immobiliers.

Ses pôles Conseil & Transaction, Property et Facility Management s'allient pour apporter une vision 360° des services immobiliers et intervenir ainsi sur l'ensemble de la chaine de valeur.

Son maillage national et ses 30 implantations territoriales permettent en outre une mobilisation et une réactivité de ses équipes, quel que soit le projet immobilier. Elle a ainsi la capacité de satisfaire des besoins locaux très spécifiques, et de commercialiser et gérer d'importants portefeuilles à l'échelle nationale, pour ses clients institutionnels ou particuliers, privés ou publics. Advenis Real Estate Solutions gère 2500 sites, 2,5 milliards d'euros d'actifs, et répond à plus de 10 000 recherches de locaux par an.

Cotée sur Euronext Growth Paris, Advenis (www.advenis.com) est une société indépendante créée en 1995 dont les filiales sont spécialisées dans la conception de produits d'investissement immobilier, le conseil en gestion de patrimoine et la gestion d'actifs immobiliers. Advenis accompagne une clientèle institutionnelle et privée dans la valorisation de son patrimoine immobilier et financier. Aujourd'hui, Advenis et ses filiales opèrent dans plus de 30 villes en France, en Allemagne et en Espagne, et comptent près de 300 collaborateurs.

