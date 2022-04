Advenis : Communiqué de presse relatif aux résultats 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

7 avril 2022

Résultats 2021 :

Un Groupe à l'équilibre

▪ Le chiffre d'affaires augmente de +2%

▪ Le résultat opérationnel courant est de 4,1 millions d'euros

▪ Le Groupe affiche un bénéfice en raison de : - la progression du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel, - l'amélioration du résultat non courant, et - l'amélioration du résultat financier en lien avec la conversion de la quasi-intégralité des obligations convertibles en actions (OCA) en décembre 2020



Groupe Advenis - Résultats En m€ 2021 2020(1) Chiffre d'affaires Marge brute 71,1 69,6 43,4 39,4 Résultat opérationnel courant 4,1 1,8 Var (m€) Var % 1,5 2% 4,0 10% 2,3 130% Résultat net 0,8 (4,5) 5,4 119% (1) Le Groupe a appliqué rétrospectivement la position validée par l'IAS Board en juin 2021 visant à modifier lé calcul des engagements relatifs aux droits IDR. L'impact sur le résultat net de 2020 est de +48k€.

En 2020, le Groupe avait été saisi en plein rebond par la crise sanitaire et ses conséquences en termes d'immobilisation d'activité et de performance économique.

En 2021, le chiffre d'affaires est en légère hausse (+2%). L'amélioration de la performance commerciale et de la collecte SCPI est compensée par les moindres investissements des SCPI.

Le résultat opérationnel courant est en hausse de 2,3m€, porté par la hausse de la marge brute, toutefois grevée par un retour à la normale des coûts après les économies et les mesures d'activité partielle du premier semestre 2020.

Le résultat net s'améliore de +5,4m€ : effet cumulatif de la hausse du résultat opérationnel courant, de l'économie de +2,0 m€ sur le résultat financier, en lien avec la conversion de la quasi-intégralité des obligations convertibles en actions (OCA) en décembre 2020, et de la constatation au premier semestre 2020 d'une dépréciation complémentaire sur le fonds de commerce du pôle Services Immobiliers qui avait générée -1,3m€ d'impact sur le résultat net.

Résultats par pôle d'activité

Groupe Advenis - Résultats

En m€ Var (m€) 2020(1) Var % Gestion d'actifs, gestion privée et distribution Chiffre d'affaires 46,8 47,5 (0,8) -2% Marge brute 22,1 20,0 2,2 11% Résultat opérationnel courant 4,1 2,3 1,8 80% Services immobiliers Chiffre d'affaires 24,3 22,0 2,3 10% Marge brute 21,2 19,4 1,8 9% Résultat opérationnel courant (0,0) (0,5) 0,5 99%

2021

L'impact sur le compte de résultat des modifications apportées aux secteurs opérationnels est détaillé dans le paragraphe « Modification des secteurs opérationnels » ci-dessous et dans la note 3. Information sectorielle aux comptes consolidés annuels.

(1) Le Groupe a appliqué rétrospectivement la position validée par l'IAS Board en juin 2021 visant à modifier le calcul des engagements relatifs aux droits IDR. L'impact sur le résultat net de 2020 est de +48k€.

Gestion d'Actifs, Gestion Privée & Distribution

Le chiffre d'affaires est en baisse de -0,8m€ (ou -2%). La hausse de la collecte SCPI et des commissions de gestion liées à la croissance du parc immobilier géré a été compensée par une diminution des montants investis par les SCPI en 2021 versus 2020, une baisse de l'activité d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'Aupera et l'absence de transactions de la filiale de marchand de biens.

La marge brute progresse de +2,2m€ en raison notamment d'une amélioration de la rentabilité de l'activité opérationnelle d'Aupera et de l'effet d'échelle des encours sous gestion. Elle intègre également un débouclage immobilier exceptionnel issu d'un jugement notifié à Advenis Value Add dont l'impact est de +1,0m€ sur la marge brute et de +0,2m€ sur le résultat opérationnel courant.

Le Résultat opérationnel courant est en progression, en lien avec l'évolution de la Marge brute.

Services Immobiliers

Le chiffre d'affaires est en hausse de +2,3m€ (+10%), principalement lié à un retour à la normale de l'activité d'Advenis Conseil, des honoraires exceptionnels perçus par Advenis Germany ainsi qu'une hausse de l'activité récurrente d'Advenis Property Management et Advenis Facility Management.

En conséquence, la marge brute est en hausse de +1,8m€.

La hausse du résultat opérationnel courant est limitée à +0,5m€, grevée par des pertes opérationnelles sur plusieurs résidences et par l'augmentation du niveau de charges d'Advenis

Germany, afin de soutenir la croissance des opérations du Groupe en Allemagne.

Modification des secteurs opérationnels

Pour rappel et depuis le premier semestre 2021, le reporting de gestion interne du Groupe a été modifié afin de simplifier et rééquilibrer les UGT reflétant (i) les activités de conception/distribution qui représentent une clientèle commune d'une part en rattachant Aupéra et AVA à l'UGT Gestion d'Actifs, Gestion Privée & Distribution et (ii) de gestion immobilière en rattachant Advenis Résidences à l'UGT Services Immobiliers d'autre part.

En IFRS, tout changement dans la structure de l'organisation interne conduisant à un changement dans la composition des segments opérationnels nécessite de modifierl'information comparative donnée dans les notes annexes, à moins que l'information ne soit pas disponible ou que les coûts pour retraiter l'information soient excessifs.

L'information sectorielle, y compris l'information comparative, présentée en annexe des comptes consolidés, a donc été modifiée. Le « goodwill » reste affecté à l'UGT "Gestion d'actifs, gestion privée & distribution" après le rattachement d'Advenis Value Add et Aupéra.

L'impact sur la présentation du compte de résultat par secteur d'activité 2020 est le suivant :

Compte de résultat (en milliers d'euros)

31.12.2021 31.12.2020(1) retraité Gestion d'actifs, gestion privée & distrib.

Services immo.

TotalGestion d'actifs, gestion privée & distrib.

Services immo.

TotalChiffre d'affaires consolidé

Marge brute % Marge Opérationnelle

46 750 22 132 47,3%

24 338 21 244 87,3%

Charges externes Amortissements des immobilisations Frais de personnel

(3 825) (1 280)

(5 008) (4 030)

Autres charges et produits

(9 377) (3 514)

(12 792)

579

Résultat opérationnel courant Dépréciation d'actifs

4 135 -

(6)

-

Autres charges et produits non courants

(1 433)

(552)

Résultat opérationnel (+) Résultat financier (-) Impots sociétés Résultat consolidé

2 702 (558)

(980) (352)

(20) 50

1 702

(861)

71 088 43 376 61,0% (8 833) (5 310) (22 168) (2 935) 47 540 19 966 42,0% 22 027 19 423 88,2% (3 574) (1 330) (4 743) (3 703) (8 744) (4 024) (12 506) 1 028 69 568 39 389 56,6% (8 317) (5 033) (21 250) (2 996) 4 129 - (1 985) 2 295 -(501) (1 700) (972) (750) 1 794 (1 700) (1 722) 2 144 (1 333) 29 1 323 (2 324) (2 951) (1 003) 30 384 (1 629) (3 327) 415 841 (971) (3 570) (4 542)

(1) Le Groupe a appliqué rétrospectivement la position validée par l'IAS Board en juin 2021 visant à modifier le calcul des engagements relatifs aux droits IDR. L'impact sur le résultat Net est de +48k€.

Résultat opérationnel courant hors IFRS 16

Le résultat opérationnel courant hors IFRS 16 (2) s'élève à +3,1m€ en 2021 et +0,9m€ en 2020, soit une variation du résultat opérationnel courant hors IFRS 16 de +2,1m€ entre les deux exercices, reflétant la variation de l'activité opérationnelle du Groupe.

Structure financière

Au 31 décembre 2021, la structure financière est composée de 14,1 millions d'euros de fonds propres élargis (2) et d'une dette nette (2) de 6,1 millions d'euros.

La hausse de la dette nette de 4,4 millions sur l'exercice est principalement due à la conversion de l'emprunt participatif en prêt pour 6,4 millions d'euros (détaillé en note 5.12. aux comptes consolidés). Elle est compensée en partie par la hausse de la trésorerie et des placements financiers de 2,2 millions d'euros.

A noter que les fonds propres élargis sont équivalents aux capitaux propres du Groupe depuis la restructuration de l'emprunt participatif.

(2)

Le Résultat opérationnel courant hors IFRS 16, la dette nette et les fonds propres élargis sont des Indicateurs Alternatifs de Performance du Groupe, qui font l'objet d'une définition à la fin de ce communiqué

Définition des Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

Résultat opérationnel courant hors IFRS 16

Le résultat opérationnel courant hors IFRS 16 est un Indicateur Alternatif de Performance (IAP) du Groupe. Cet indicateur représente le résultat opérationnel courant lié à l'activité opérationnelle de l'entreprise. Il est composé du résultat opérationnel courant duquel est déduit les impacts IFRS 16 annuels présents dans la note 1.5 aux comptes consolidés.

Dette nette et fonds propres élargis

L'endettement est un Indicateur Alternatif de Performance (IAP) du Groupe. Cet indicateur représente la position débitrice ou créditrice du Groupe vis-à-vis de ses tiers financeurs et hors- cycle d'exploitation.

La dette nette du Groupe représente :

• la dette financière brute du Groupe (« total emprunts et dettes financières » présenté dans la note 5.12 aux comptes consolidés, retraitée du montant de « dette financière de location » (présentés également dans la note 5.12 aux comptes consolidés),

• à laquelle sont ajoutés les comptes courants passifs (ligne « compte courant sociétés non intégrées » présentée dans le détail des « Autres passifs courant », dans la note 5.13 aux comptes consolidés) nets des comptes courants actifs (ligne « compte courant » présenté dans le détail des « Autres créances courantes » dans la note 5.8 aux comptes consolidés),

• et à laquelle est soustraite la trésorerie (ligne « trésorerie et équivalents de trésorerie » disponible en lecture directe à l'actif du bilan consolidé).

Le montant de fonds propres élargis est un Indicateur Alternatif de Performance (IAP) du Groupe qui témoigne de la solidité financière du Groupe. Il est équivalent aux capitaux propres du Groupe depuis la restructuration de l'emprunt participatif, (« capitaux propres » au passif du bilan consolidé), soit 14,1 millions d'euros au 31 décembre 2021.

A propos d'Advenis

Cotée sur Euronext Growth Paris, Advenis (www.advenis.com) est une société indépendante crée en 1995 dont les filiales sont spécialisées dans la conception de produits d'investissement immobilier, le conseil en gestion de patrimoine et la gestion d'actifs immobiliers. Advenis accompagne une clientèle institutionnelle et privée dans la valorisation de son patrimoine immobilier et financier. Aujourd'hui,

Advenis et ses filiales opèrent dans plus de 30 villes en France, en Allemagne et en Espagne, et comptent près de 300 collaborateurs.

