Advenis : Document d'Information en vue de l'admission sur Euronext Growth Paris des actions Advenis

aux articles 1.4, et 3.1 des Règles des marchés Euronext Growth en date du 30 novembre 2020.

à l'arrêté du 4 novembre 2009 portant sur l'homologation des modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tel que publié au journal officiel du 13 novembre 2009, et

Le présent Document d'Information a été établi sous la responsabilité de l'Emetteur. Il a fait l'objet d'une revue par le Listing Sponsor et d'un examen par Euronext de son caractère complet, cohérent et compréhensible.

Le présent Document d'Information ne constitue pas un prospectus au sens du règlement européen (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.

Euronext Growth est un marché géré par Euronext. Les sociétés admises sur Euronext Growth ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Elles sont au contraire soumises à un corps de règles moins étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur Euronext Growth peut en conséquence être plus élevé que d'investir dans une société du marché réglementé.

Description de l'opération et des titres faisant l'objet de l'admission aux

Présentation de la Société et de sa stratégie............................................................

II. Présentation de la Société et de sa stratégie

Présentation de la Société, de ses activités et de ses marchés

Advenis est un groupe indépendant spécialisé dans la conception de produits d'investissements immobilier, le conseil en gestion de patrimoine et la gestion d'actifs immobiliers. Le Groupe accompagne une clientèle institutionnelle et privée dans la valorisation de son patrimoine immobilier et financier.

Le Groupe Advenis est articulé autour de trois pôles de compétences :

Conception de produits d'investissement immobiliers

Distribution & gestion privée

Services immobiliers

Le Groupe emploie environ 300 collaborateurs et est essentiellement présent en France. Il dispose d'activités en Allemagne, qui représentent 6% du chiffre d'affaires 2020. En outre, le Groupe a démarré une activité en Espagne où il a ainsi réalisé, en 2020, ses premiers investissements via la SCPI Elialys.

1. Conception de produits d'investissements immobiliers

Advenis propose à des clients privés et institutionnels des produits d'investissements à sous-jacent immobilier via deux filiales détenues à 100% par Advenis : (i) Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM), société de gestion de fonds immobiliers SCPI et SC, et (ii) Aupera, société spécialisée dans la conduite de travaux de réhabilitation.

Gestion d'actifs immobiliers

Advenis REIM gère pour le compte de clients-investisseurs :

Dix SCPI dont trois sont ouvertes à la commercialisation : Rénovalys N°7 (SCPI fiscale de déficit foncier), Eurovalys (SCPI d'entreprise investie principalement en Allemagne) et Elialys (SCPI d'entreprise investie uniquement en Espagne à date. La note d'information de la SCPI prévoit que les actifs investis seront situés essentiellement en France, Espagne, Portugal, Italie et à titre exceptionnel dans d'autres pays d'Europe.) ;

Une société civile en unité de compte Advenis Immo Capital lancée en juillet 2021 et destinée à être commercialisée via des contrats d'assurance vie.

Ce pôle se distingue par la singularité et l'innovation attachée à ses produits. Advenis a ainsi été le premier acteur à lancer une SCPI de déficit foncier en France. Similairement, Advenis REIM est l'unique société de gestion qui propose une SCPI avec une fiscalité monument historique en France. Par ailleurs, Eurovalys est devenue la SCPI leader en investissement en Allemagne et est classée au 8e rang national des SCPI de Bureaux à capital variable en termes de rendement en 2020 et 14e rang national des SCPI en termes de collecte nette.

Les actifs immobiliers investis et sous gestion des dix SCPI se cumulent à 768 millions d'euros au 31 décembre 2020, et sont répartis entre l'Allemagne pour 611 millions d'euros, l'Espagne pour 21 millions d'euros et la France pour 135 millions d'euros.

Production immobilière (immeubles résidentiels ou de bureaux)

Aupera conduit des travaux de réhabilitation (i) d'immeubles de bureaux ou (ii) d'immeubles résidentiels anciens ayant obtenu les agréments Monument Historiques, Malraux, ou Déficit Foncier pour le compte des clients-investisseurs du Groupe Advenis.

Dans le cadre de son activité de réhabilitation d'immeubles résidentiels ou d'immeubles de bureaux, le Groupe détient le niveau d'expertise pour se positionner selon le besoin en tant que :

contractant général : dans ce cas, la société supporte sur son bilan le coût des travaux en cas de défaut de la terminaison du chantier et de mise en jeu de la responsabilité de la filiale , ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le bilan de la société ;

