Advenis : REIM annonce la nomination de Cécile de Rosa en qualité de Directrice du Fund Management

Diplômée de L'École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) en 2010, Cécile de Rosa a débuté sa carrière au sein du groupe Auchan. Elle rejoint en 2014 Immochan en tant que responsable contrôle de gestion région. En 2016, elle est nommée asset financial manager et devient responsable de la performance financière des actifs propriétaires. Après trois ans passés chez Immochan, Cécile de Rosa intègre en 2017 le pôle SCPI de Primonial et en devient fund manager. Après trois années en tant que responsable de la gestion financière et de la performance de 4 SCPI, Cécile de Rosa intègre finalement Advenis REIM en qualité de gérant de fonds d'investissement immobilier.

Nous sommes très heureux de la nomination de Cécile de Rosa, qui vient concrétiser la croissance de l'activité de la société de gestion Advenis REIM depuis les 5 dernières années. Elle aura en charge la gestion financière et immobilière de nos différents véhicules tertiaires et résidentiels paneuropéens de la société de gestion. Sa mission sera d'optimiser les relations avec nos différentes parties prenantes (locataires, property managers, brokers, …), dans le cadre de notre engagement d'investissement responsable afin de créer de la valeur qui devra être en ligne avec les besoins de nos nouveaux investisseurs et de nos associés sur le long terme.

Cécile de Rosa prendra en charge le Fund Management d'Advenis REIM, composé de 10 SCPI et d'une Société Civile (SC). Elle reste à ce titre, co-gérante de la SCPI Eurovalys et de la SC Advenis Immo Capital, nouvelle Unité de Compte immobilière paneuropéenne d'Advenis REIM, lancée en juillet 2021.*

À propos d'Advenis REIM

Advenis REIM, société de gestion de portefeuille du groupe Advenis, conçoit et gère une gamme de Fonds d'Investissement Alternatifs (FIA). Elle étoffe sa gamme de SCPI d'année en année et conforte son ambition européenne. En effet, elle se démarque depuis quatre ans par sa stratégie de diversification européenne avec les lancements consécutifs des SCPI Eurovalys (Allemagne) et Elialys (Europe du Sud).

Créée en 2017, et agréée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 juin 2018 (n° GP 18000011), Advenis REIM conçoit et gère des FIA de type SCPI orientés autour de deux thématiques :

L'investissement immobilier tertiaire européen destiné à une clientèle privée ou institutionnelle qui cherche à acquérir indirectement un patrimoine immobilier avec un rendement potentiel ;

L'investissement immobilier résidentiel ancien destiné à une clientèle privée qui cherche à acquérir indirectement un patrimoine immobilier et à bénéficier sous conditions d'avantages fiscaux.

Chaque investisseur doit analyser son projet d'investissement en fonction de sa propre situation fiscale, de son taux marginal d'imposition et de la composition de ses revenus.

À propos d'Advenis

Cotée sur le Compartiment C d'Euronext Paris, Advenis (www.advenis.com) est une société indépendante créée en 1995 dont les filiales sont spécialisées dans la conception de produits d'investissement immobilier, le conseil en gestion de patrimoine et la gestion d'actifs immobiliers. Advenis accompagne une clientèle institutionnelle et privée dans la valorisation de son patrimoine immobilier et financier. Aujourd'hui, Advenis et ses filiales opèrent dans plus de 30 villes en France, en Allemagne et en Espagne, et comptent près de 300 collaborateurs.

Contacts Presse

Agence SHAN : advenis@shan.fr

Lucas Hoffet - Consultant Shan - lucas.hofft@shan.fr - 06 16 04 64 61

Cécile Soubelet - Directeur Conseil Shan - cecile.soubelet@shan.fr - 06 12 94 05 66

Advenis Real Estate Investment Management - Société par actions simplifiée - Capital social 3 561 000 € - 52 rue de Bassano 75008 PARIS France - RCS PARIS 833 409 899 - n° TVA Intracommunautaire FR01833409899 - Société de gestion de FIA immobiliers agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour la gestion immobilière (agrément GP 18000011) depuis le 29 juin 2018. Activité de gestion de FIA immobiliers et de conseil en investissements dans les limites de l'agrément de l'AMF.

www.advenis-reim.com