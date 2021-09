Advenis : Résiliation du contrat de liquidité

COMMUNIQUE

Le 9 septembre 2021,

Résiliation du contrat de liquidité

La société ADVENIS SA (FR0004152874 - ADV FP) annonce avoir mis fin au contrat de liquidité conclu le 25 mars 2019 et confié à TP ICAP (Europe). Ce contrat avait été suspendu le 24 septembre 2020 et n'avait plus été mis en œuvre depuis lors. La résiliation a pris effet le 8 septembre 2021 après bourse.

Il est rappelé que lors de la mise en place de ce contrat de liquidité, le 25 mars 2019, les moyens suivants avaient été mis à disposition :

13.163 titres,

9.079,51 euros en espèce.

Lors du dernier bilan semestriel de ce contrat de liquidité au 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité :

0 titre,

8,337.33 euros en espèce.

Entre le 1er juillet 2021 et le 8 septembre 2021 inclus, aucun titre n'a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT 0 titre 0 EUR 0 transaction VENTE 0 titre 0 EUR 0 transaction

A la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient donc au compte de liquidité

0 titre,

8,337.33 euros en espèce.

A propos d'Advenis

Coté sur le Compartiment C d'Euronext, Advenis (www.advenis.com) est une société indépendante dont les filiales sont spécialisées dans la conception de produits d'investissement immobilier, le conseil en gestion de patrimoine et la gestion d'actifs immobiliers. Ainsi, Advenis accompagne une clientèle institutionnelle et privée dans la valorisation de son patrimoine immobilier et financier. Aujourd'hui, Advenis et ses filiales opèrent dans plus de 30 villes en France, en Allemagne et en Espagne, et comptentprès de 300 collaborateurs.

