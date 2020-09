Advenis : projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF

25/09/2020 | 13:02

Kepler Cheuvreux, agissant pour le compte d'Inovalis, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions et les obligations convertibles en actions (OCA) de la société Advenis.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions émises ou susceptibles d'être émises, non détenues par les membres du concert, au prix de 1,80 euro, et des OCA émises non détenues par les membres du concert, au prix de 3.017,42 euros.



Il demandera, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions et les OCA. La cotation des actions Advenis reprend ce 25 septembre.



