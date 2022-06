Assemblée générale mixte du 30 juin 2022 : Avis de réunion

ADVENIS

Société anonyme au capital de 7.478.670,60 euros Siège social : 52 rue de Bassano - 75008 PARIS 402 002 687 RCS PARIS

Avis de réunion / Avis de convocation

Les actionnaires de la société Advenis (la « Société ») sont convoqués le jeudi 30 juin 2022 à 14 heures, au siège social, en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire (« l'Assemblée »), en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

Du ressort de l'assemblée générale ordinaire :

Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021 ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021 ; Affectation du résultat net de la Société ; Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alain REGNAULT ; Autorisation à conférer au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la Société ;

Du ressort de l'assemblée générale extraordinaire :

Autorisation à conférer au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par annulation d'actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat ; Autorisation donnée au conseil d'administration pour procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des salariés des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ; Pouvoirs pour formalités.

Projet de résolutions

I-RESOLUTIONS DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Résolution n° 1 - (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise des rapports du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux comptes sociaux de l'exercice 2021, approuve tels qu'ils ont été présentés les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et desquels il ressort un bénéfice de 3 068 911 euros.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale approuve en outre le montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39, 4 du Code général des impôts qui s'élèvent directement et indirectement, notamment par ses filiales, à 46 050 euros. En raison du déficit fiscal existant cela n'entraîne aucune charge d'impôt supplémentaire.

Résolution n° 2 - (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d'entreprise, des rapports du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l'exercice 2021, approuve tels qu'ils ont été présentés les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et desquels il ressort un bénéfice consolidé de 840 962 euros.

Résolution n° 3 - (Affectation du résultat net de la Société)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires :