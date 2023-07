Advent Convertible and Income Fund (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un rendement total par une combinaison d'appréciation du capital et de revenu courant. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 80 % de ses actifs gérés dans un portefeuille diversifié de titres convertibles et de titres à revenu non convertible. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 30 % de son actif géré dans des titres convertibles et jusqu'à 70 % de son actif géré dans des titres à revenu non convertible. Le Fonds peut investir sans restriction dans des titres d'émetteurs étrangers. Le Fonds investit dans divers secteurs, tels que la technologie, les finances, les communications, l'énergie, les matériaux de base et autres. Le conseiller en placement du Fonds est Advent Capital Management, LLC, qui se spécialise dans les titres convertibles et à haut rendement pour les investisseurs institutionnels et individuels.