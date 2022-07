Advent : la Commission autorise l'acquisition d'IRCA

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition d'IRCA (Italie) par Advent International Corporation (États-Unis).



IRCA produit et vend des ingrédients semi-finis utilisés dans la production de chocolat, de pâtisserie et de crème glacée. L'une des sociétés du portefeuille d'Advent est Caldic des Pays-Bas, un distributeur international d'ingrédients alimentaires fonctionnels et de produits chimiques spécialisés.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence, étant donné la position de marché cumulée limitée des entreprises résultant de l'opération envisagée.



