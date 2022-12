Advent Technologies finalise un projet de piles à combustible pour l'Agence spatiale européenne

Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) (« Advent » ou la « Société »), un chef de file axé sur l'innovation dans le domaine des technologies de piles à combustible et de l'hydrogène, a annoncé aujourd'hui l’aboutissement réussi d'un projet de recherche et développement mandaté dans le cadre d'un programme de l'Agence spatiale européenne (« ESA ») et financé par cette dernière, consacré au développement d'un système de piles à combustible régénératives (RFCS) en circuit fermé au début de cette année.

Le projet a débuté en 2014, avec Advent comme contractant principal. Les sous-traitants incluaient le Centre pour la recherche et la technologie - Hellas, la Fondation pour la recherche et la technologie - Hellas, et l'Université de Patras. Le projet s'est conclu par la livraison à l'ESA de la pile de membranes échangeuses de protons à haute température (« HT-PEM »).

Au cours d'une phase d'essai très réussie, le RFCS a démontré sa capacité à satisfaire efficacement les demandes d'énergie pour trois cycles de jour et de nuit lunaires. En raison de leur densité d'énergie spécifique élevée, les RFCS en circuit fermé gagnent en reconnaissance en tant que technologie prometteuse pour les applications spatiales qui nécessitent le stockage de grandes quantités d'énergie afin de survivre à des éclipses de longue durée.

Le RFCS développé dans le cadre de ce projet était composé d'un ensemble de piles à combustible avancées HT-PEM d'Advent, d'un électrolyseur PEM à haute pression et d'un système de stockage des réactifs. Le système était également équipé du sous-système de gestion thermique propriétaire d'Advent, qui peut être facilement intégré dans les systèmes de gestion thermique des vaisseaux spatiaux et facilement adapté à d'autres processus nécessitant une chaleur de haute qualité.

Le bloc de piles à combustible utilise les assemblages membrane-électrode (« MEA ») actuels d'Advent à base de polybenzimidazole, les mêmes MEA utilisés dans le portefeuille de produits actuel d'Advent (y compris SereneU, Honey Badger 50™ et M-ZERØ™) et exploités sous licence pour des produits tiers. Dans une mission spatiale utilisant un RFCS, un électrolyseur PEM à haute pression utilise l'énergie solaire pour convertir l'eau en hydrogène et en oxygène, qui sont ensuite stockés puis utilisés pour alimenter le bloc de piles à combustible, générant de l'énergie électrique tout en produisant de l'eau et de la chaleur comme sous-produit.

M. Emory De Castro, directeur de la technologie chez Advent Technologies Holdings, Inc., a déclaré :« Nous saluons le succès de ce projet extrêmement innovateur avec l'ESA, qui démontre à quel point la technologie exclusive d’Advent peut soutenir les satellites et d’autres missions spatiales, ainsi qu’une large gamme d’applications aérospatiales, marines et terrestres. Nous avons hâte de participer à des projets semblables dans un futur proche. »

Brandon Buergler, le responsable technique de l’ESA de l’activité a déclaré : « Le développement de nouvelles technologies de stockage d’énergie avec une énergie plus spécifique que celle des batteries Li-ion classiques est nécessaire pour permettre de nouvelles missions spatiales comprenant par exemple la survie nocturne lunaire des éléments critiques d’un atterrisseur lunaire. »

À propos d'Advent Technologies Holdings, Inc.

Advent Technologies Holdings, Inc. est une société américaine qui développe, fabrique et assemble des systèmes complets de pile à combustible et qui fournit ses clients en composants essentiels pour les piles à combustible dans le secteur des énergies renouvelables. Advent est basé à Boston, dans le Massachusetts, et dispose de bureaux en Californie, en Grèce, au Danemark, en Allemagne, et aux Philippines. Avec plus de 150 brevets déposés, en instance et sous licence pour la technologie de pile à combustible, Advent détient les droits de propriété intellectuelle pour les HT-PEM de prochaine génération permettant à diverses piles de fonctionner à des températures élevées et dans des conditions extrêmes, offrant ainsi une option de combustible flexible aux secteurs automobile, de l'aviation, de la défense, pétrolier et gazier, maritime et de production énergétique. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.advent.energy.

À propos d'ESA

L'Agence spatiale européenne représente pour l'Europe une porte d'accès à l'espace. Sa mission consiste à façonner les activités de développement des capacités spatiales européennes et à faire en sorte que les citoyens européens et le monde continuent à bénéficier des investissements réalisés dans le domaine spatial.

L'ESA est une organisation internationale qui compte 22 États membres. En coordonnant les ressources financières et intellectuelles de ses membres, elle peut entreprendre des programmes et des activités qui vont largement au-delà de ce que pourrait réaliser chacun de ces pays à titre individuel.

https://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/ESA_facts

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiables par l'utilisation de termes tels que "anticiper, s'attendre à, planifier, penser, estimer, prévoir, objectif, projet", de conjugaisons au conditionnel et au futur, et d'autres mots ayant une signification semblable. Chaque énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse est sujet à des risques et incertitudes susceptibles de provoquer des écarts substantiels entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Parmi ces risques et incertitudes figurent la capacité de la Société à maintenir la cotation de son action ordinaire au Nasdaq ; la performance financière future ; la liquidité et la négociation potentielles des valeurs mobilières publiques ; l'impact d'un litige connu ou inconnu ; la capacité à anticiper et maintenir un taux adéquat de croissance des revenus et à planifier correctement les dépenses ; les attentes à l'égard des dépenses futures; la future composition des revenus et son effet sur les marges brutes ; le recrutement et la rétention de directeurs qualifiés, responsables, employés et personnel clé ; la capacité concurrentielle sur un secteur compétitif ; la capacité de protéger et optimiser la réputation d'entreprise et la marque d'Advent ; les attentes relatives à ses relations et actions avec des partenaires technologiques et d'autres tierces parties ; l'impact de futures modifications réglementaires, judiciaires et législatives ; la capacité à localiser et à acquérir des technologies et services complémentaires et à les intégrer dans l'activité de la Société ; de futurs arrangements avec, ou investissements dans, d'autres entités ou associations; une pression concurrentielle et compétitive aiguë provenant d'autres sociétés dans le monde évoluant dans les secteurs où la Société sera présente ; et les risques identifiés dans la section "Risk Factors" dans le rapport annuel d'Advent sur formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 31 mars 2022, ainsi que les autres informations que nous déposons auprès de la SEC. Nous invitons les investisseurs à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Nous vous recommandons de lire les dossiers d'Advent déposés auprès de la SEC et disponibles sur www.sec.gov, pour connaître plus en détail la nature des risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de ce document. La Société rejette toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs. L'activité d'Advent est soumise à d'importants risques et incertitudes, notamment ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs actuels, les investisseurs potentiels et les autres parties prenantes sont invités à examiner attentivement ces risques et incertitudes.

Déclaration de non-responsabilité : L'opinion exprimée dans le présent communiqué ne reflète en aucun cas l'opinion officielle de l'Agence spatiale européenne.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

