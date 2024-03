Adverum Biotechnologies, Inc. est une société de thérapie génique en phase clinique. La société découvre et développe des produits candidats de thérapie génique qui offrent une efficacité durable en induisant une expression soutenue d'une protéine thérapeutique pour les maladies oculaires. Son principal produit candidat, ixoberogene soroparvovec (Ixo-vec), est un produit de thérapie génique à injection intravitréenne (IVT) unique, réalisée en cabinet, conçu pour délivrer des niveaux durables à long terme d'aflibercept associés à une réponse thérapeutique soutenue, réduisant ainsi la charge de traitement et les fluctuations du liquide maculaire associées aux injections IVT fréquentes de facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF). Ixo-vec est en cours de développement pour le traitement des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) humide qui répondent au traitement anti-VEGF. Son deuxième produit candidat, ADVM-062 (AAV.7m8-L-opsin), est un produit candidat de thérapie génique développé pour traiter les patients souffrant de monochromie des cônes bleus (BCM) par une seule injection IVT.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale