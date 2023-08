ADVFN Plc est une société basée au Royaume-Uni qui est engagée dans le développement et la fourniture d'informations financières principalement par le biais d'Internet, de services de recherche, ainsi que dans le développement et l'exploitation de sites Internet auxiliaires. La société fournit une gamme d'informations sur les marchés mondiaux des actions, des crypto-monnaies, du forex et des matières premières aux investisseurs privés au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil, en Italie et sur d'autres marchés de détail internationaux. La société opère à travers deux segments : la fourniture d'informations financières et d'autres services. Elle est impliquée dans la fourniture de services de courtage financier, de conférences financières et d'autres services Internet non liés à l'information financière. Elle fournit des données sur les cours des actions de diverses bourses du monde entier, notamment l'American Stock Exchange, les indices Athens, la Bourse d'Athènes, la Bourse d'Australie, la Bourse Bovespa du Brésil, le Chicago Mercantile Exchange, la Bourse de New York, Forex, OTC BB et la Bourse de croissance TSX.