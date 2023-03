ADVFN subit une perte provisoire alors que les revenus chutent de 28 %.

ADVFN PLC - opérateur londonien de sites Web d'informations financières pour les investisseurs privés - déclare un chiffre d'affaires de 3,1 millions GBP pour les six mois qui se sont terminés le 31 décembre, soit une baisse de 28 % par rapport aux 4,3 millions GBP de l'année précédente. Passe d'un bénéfice de 202 000 GBP à une perte avant impôts de 622 000 GBP, le bénéfice brut tombant à 2,9 millions GBP contre 4,1 millions GBP un an plus tôt. La perte de base par action est de 2,36 pence, contre un bénéfice par action de 0,77 pence un an plus tôt. ADVFN affirme que les résultats sont conformes aux prévisions fournies au moment de son offre ouverte d'actions de 4,5 millions de GBP en janvier dernier.

"Pour l'avenir, nous avons des perspectives positives. Notre feuille de route comprend l'élargissement de notre portefeuille de produits, l'entrée sur de nouveaux marchés géographiques et le renforcement de nos partenariats avec nos principales parties prenantes", déclare Amit Tauman, directeur général.

Cours actuel de l'action : 40,00 pence chacun

Variation sur 12 mois : 27% de baisse

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

