ADVICIENNE : feu vert pour Sibnayal en Europe

La Commission européenne (CE) a accordé l'autorisation de mise sur le marché à ADV7103 (Sibnayal) d'Advicienne pour le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd). Cette approbation fait d'ADV7103 le premier et le seul médicament homologué pour le traitement de l'ATRd chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés d'un an et plus. Avec cette autorisation, Advicenne a la possibilité de faire une différence significative pour les patients souffrant d'ATRd, classée comme une maladie orpheline ne touchant pas plus de 1 à 2 individus sur 10 000 en Europe.



L'autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne sera valable dans tous les États membres de l'Union européenne, au Royaume-Uni, ainsi que dans les pays de l'Espace économique européen (EEE) (Islande, Liechtenstein et Norvège).

En plus de l'approbation d'ADV7103 par la Commission européenne, Advicenne annonce aujourd'hui plusieurs changements au sein de la gouvernance et de son équipe de direction.



Peter Meeus quitte le poste de directeur général pour des raisons personnelles avec effet immédiat. Pour le remplacer, le Conseil d'administration a nommé monsieur Didier Laurens.



Monsieur Laurens est un dirigeant très expérimenté qui occupe actuellement le poste de directeur financier de la société de robotique chirurgicale eCential Robotics.



Auparavant, il a été directeur financier de Pixium Vision et directeur des relations investisseurs, de la trésorerie et du financement de Korian, une société spécialisée dans les soins pour les personnes âgées.



Le Président d'Advicenne, David Solomon, assumera également un rôle élargi comprenant de nouvelles responsabilités pour assurer une transition efficace des fonctions de directeur général entre Peter Meeus et Didier Laurens.