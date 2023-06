Advicenne : 14 juin 2023 - Advicenne annonce la présentation des résultats à long terme du programme de développement clinique européen de ADV7103

Advicenne annonce la présentation des résultats à long terme du programme de développement clinique européen de ADV7103

Paris (France), le 14 juin 2023 à 8h00 (CET) - Advicenne (Euronext Growth Paris ALDVI - FR0013296746), société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, annonce la présentation des derniers résultats du programme de développement clinique ARENA-1lors d'événements scientifiques.

Les derniers résultats de l'étude de suivi des patients atteints d'Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd) traités par ADV7103 seront présentés dans le cadre des conférences scientifiques suivantes :

European Renal Association (ERA), du 15 au 18 juin 2023 à Milan (Italie)

Titre : Significant clinical improvement of pediatric and adult patients with distal Renal Tubular Acidosis after 6 years of treatment with Sibnayal®

Auteurs : Dr. Aurélia Bertholet et coll.

Session : Focused Orals 1.1 (16 juin)

European Society of Pediatric Nephrology (ESPN), du 28 septembre au 1er octobre 2023 à Vilnius (Lituanie)

Titre : Long-term clinical outcomes in patients with distal renal tubular acidosis after 6 years treatment with Sibnayal®

Auteurs : Dr. Aurélia Bertholet et coll.

Session : Symposium 5 - Diagnostics (présentation orale, 30 septembre)

A noter également que la société savante européenne de néphrologie pédiatrique (ESPN) présentera lors du congrès de l'ERA, les premières analyses de suivi des patients atteints d'ATRd issus du registre européen.

Titre : First interim analysis of the international distal renal tubular acidosis registry

Auteurs : Marta Giaccari et coll.

Session : Free communication (16 juin)

1/2