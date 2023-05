Advicenne : 19 mai 2023 - Advicenne – AGM 08/06/2023 – fiche candidat poste administrateur Charlotte Sibley

Advicenne

Société anonyme au capital de 1.991.430,20euros

Siège social :262 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris

497 587 089 R.C.S. Paris

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU RENOUVELLEMENT DE MADAME CHARLOTTE SIBLEY AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 8 JUIN 2023

NOM ET PRENOM USUEL : Madame Charlotte Sibley

AGE : Née le 11/06/1946 (76 ans)

REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D'AUTRES SOCIETES, AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES :

Charlotte Sibley travaille dans le secteur de la santé depuis quarante ans. Elle a notamment fait bénéficier Pfizer de son expertise en études de marché et a mis ses connaissances en dispositifs médicaux au service de Johnson & Johnson. Au cours de sa carrière, Charlotte a également étendu son expertise aux domaines de l'industrie pharmaceutique mondiale chez Bristol-Myers Squibb et Pharmacia (maintenant Pfizer), de la biotechnologie chez Millennium Pharmaceuticals (maintenant Takeda) et des produits de consommation chez Lipton. Elle a été Vice-Présidente Principale chez Shire plc (aujourd'hui Takeda), où elle a créé et dirigé tous les départements mondiaux d'études de marché, d'analyse et de réflexion, avant de devenir responsable de la Gestion du Leadership et des Talents. Elle a créé le pôle américain de l'un des leaders britanniques d'études de marché, les rendant rentable en dix-huit mois dans un environnement hautement concurrentiel. Charlotte a également travaillé comme analyste de la sécurité pour l'industrie pharmaceutique chez Donaldson, Lufkin & Jenrette à New York.

Charlotte a été nommée Femme de l'Année 2008 par l'association des femmes d'affaires du secteur de la santé, le Healthcare Businesswomen's Association, en reconnaissance de ses qualités de dirigeante, de son expertise en affaires et de ses conseils de qualité. Elle a également été citée parmi les personnes les plus inspirantes de l'industrie pharmaceutique par PharmaVoice en 2006. Elle siège aux conseils d'administration de Fort Hill Company et a précédemment siégé au conseil d'administration de Taconic Biosciences, Inc. jusqu'à sa vente en 2018. En 2014, elle était membre du Conseil d'administration d'American Pacific Corporation (NASDAQ : AMPAC), un important fabricant de principes actifs pharmaceutiques à façon et de chimie de spécialité.

AUTRES EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCES DANS LA SOCIETE :

Membre du comité des nominations et des rémunérations

NOMBRE D'ACTIONS DE LA SOCIETE POSSEDEES :

Aucune action détenue