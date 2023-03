Advicenne : Advicienne lance Sibnayal au Danemark

Advicenne, société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, annonce le remboursement et le lancement commercial de Sibnayal (combinaison fixe de citrate de potassium et de bicarbonate de potassium) au Danemark



FrostPharma, partenaire commercial d'Advicenne pour les pays nordiques et baltes, commercialise Sibnayal au Danemark depuis le 1er mars 2023, après avoir obtenu les conditions de prix et de remboursement par les autorités danoises.



Ces dernières reconnaissent que la contribution thérapeutique de Sibnayal est adaptée au besoin médical en l'absence d'alternative thérapeutique, et justifie un coût annuel de traitement proche de 15 000 euros et par patient.