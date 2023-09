Advicenne annonce sa participation à plusieurs conférences scientifiques et la présentation de résultats cliniques de ADV7103 actualisés

Paris (France), le 25 septembre 2023 à 18h00 (CET) - Advicenne (Euronext Growth Paris ALDVI - FR0013296746), société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, annonce la présentation des derniers résultats du programme de développement cliniqueARENA-1lors d'événements scientifiques.

Didier Laurens,Directeur général d'Advicenne, déclare : « Nous sommes ravis de présenter des résultats complets de l'étude ARENA-1 devant les plus grands experts européens des maladies rénales. Cette étude de suivi sur 72 mois permet à la communauté médicale de mieux connaître les enjeux du traitement à long terme de l'Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd) et de comprendre l'utilité d'ADV7103. Ces résultats sont majeurs et nous donnent de fait l'opportunité de renforcer les échanges en cours avec la FDA en vue d'optimiser le développement clinique et commercial outre-Atlantique ».

Après une première présentation des résultats du traitement par ADV7103 des patients atteints d'Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd) en juin 2023 lors du congrès annuel de l'ERA (European Renal Association), les résultats complétés feront l'objet de présentations orales et de posters dans le cadre des conférences scientifiques suivantes :

European Society of Pediatric Nephrology (ESPN), du 28 septembre au 1er octobre 2023 à Vilnius (Lituanie)

Titre : Long-term clinical outcomes in patients with distal renal tubular acidosis after 6 years treatment with Sibnayal® (ADV7103)

Auteurs : Dr. Aurélia Bertholet et coll.

Session : Symposium 5 - Diagnostics (Présentation orale, 30 septembre)

Titre : Sibnayal® (ADV7103), an innovative product with sustained release, effective in the treatment of dRTA patients

Auteurs : Dr. Aurélia Bertholet et coll.

Session : Innovation & Industry Best Pitches (30 septembre)

Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et Transplantation (SFNDT), du 3 au 6 octobre 2023 à Liège (Belgique)

Titre : Long-term clinical outcomes in patients with distal renal tubular acidosis receiving

prolonged release potassium citrate and potassium carbonate: data at 6 years

Auteurs : Dr. Aurélia Bertholet et coll.

Session : Poster PO-NO4 (3 et 4 octobre)

1/2