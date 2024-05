Regulatory News:

Advicenne (Euronext Growth Paris ALDVI - FR0013296746), société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, annonce que son assemblée générale mixte réunie le 14 mai 2024 a autorisé le conseil d’administration pour une période de 18 mois, á procéder á l'achat d'actions dans la limite de 10% du nombre d'actions composant le capital social. Aprés en avoir délibéré, le conseil réuni le méme jour a décidé á l'unanimité de mettre en œuvre ce programme.

Les actions pourront étre rachetées en une ou plusieurs fois aux époques que le conseil d'administration appréciera. Advicenne se réserve le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans les conditions prévues par les autorités de marché et dans le respect de la réglementation applicable.

Le nombre total d'actions pouvant étre rachetées s'éléve 10% du capital, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Le prix maximum d'achat est de 21 euros par action et le montant maximal de l'opération a été fixé á 3 000 000 euros.

La Société fera intervenir un prestataire de services d'investissement dans le cadre de son contrat de liquidité conforme á la pratique de marché admise par l’Autorité des Marchés Financiers en matiére de contrat de liquidité sur actions.

Le descriptif complet du programme de rachat d’actions figure pages 214 á 215 du Document d’Enregistrement Universel 2023 disponible sur le site d’Advicenne (www.advicenne.com), dans la rubrique Investisseurs / Information financiére et sur celui de l’AMF (www.amf-france.org).

A PROPOS D’ADVICENNE

Advicenne (Euronext Growth Paris ALDVI - FR0013296746) est une entreprise pharmaceutique créée en 2007, spécialisée dans le développement de traitements innovants en néphrologie. Son médicament principal, Sibnayal® (ADV7103) a reçu une autorisation de mise sur le marché en Europe et en Grande-Bretagne dans le traitement de l’acidose tubulaire rénale distale (ATRd). ADV7103 est actuellement en phase avancée de développement clinique aux Etats-Unis et au Canada dans l’ATRd et dans la cystinurie en Europe et aux Etats- Unis. Basée á Paris, Advicenne, cotée sur le marché Euronext depuis 2017, est cotée depuis le 30 mars 2022 sur le marché Euronext Growth á Paris á la suite de son transfert de cotation. Pour plus d’informations : https://advicenne.com/

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240514665808/fr/