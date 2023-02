Advicenne : accord de distribution pour le sud de l'Europe

Advicenne annonce avoir conclu un partenariat de distribution avec l'italien Società Prodotti Antibioticià (SPA) pour commercialiser Sibnayal (combinaison à dose fixe de citrate de potassium et de bicarbonate de potassium) en Italie, en Espagne et au Portugal.



Selon les termes de l'accord, SPA se voit accorder les droits exclusifs de commercialisation de Sibnayal dans son indication thérapeutique actuelle et dans de nouvelles indications potentielles, dans des territoires couvrant le sud de l'Europe.



En contrepartie, Advicenne -qui restera titulaire de l'AMM- recevra le produit de la vente de Sibnayal sous la forme d'un prix de transfert et de redevances pour un montant combiné significativement supérieur à 50% des ventes futures.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.