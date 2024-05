Regulatory News:

L’assemblée générale mixte des actionnaires de la société Advicenne (Euronext Growth Paris ALDVI - FR0013296746), société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, s’est réunie le 14 mai 2024 à 10 h au 262, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris - France.

L’Assemblée générale mixte a adopté l’ensemble des résolutions proposées au vote relatives à l’approbation des comptes sociaux, à l’octroi au conseil d’administration des délégations financiéres ainsi que de la délégation permettant l'attribution de BSA, à l’exception de la 16éme résolution qui a été rejetée, conformément aux recommandations du Conseil d’administration. Le résultat du scrutin par résolution est disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique Investisseurs (https://advicenne.com/fr/investisseurs/).

Advicenne (Euronext Growth Paris ALDVI - FR0013296746) est une entreprise pharmaceutique créée en 2007, spécialisée dans le développement de traitements innovants en néphrologie. Son médicament principal, Sibnayal® (ADV7103) a reçu une autorisation de mise sur le marché en Europe et en Grande-Bretagne dans le traitement de l’acidose tubulaire rénale distale (ATRd). ADV7103 est actuellement en phase avancée de développement clinique aux Etats-Unis et au Canada dans l’ATRd et dans la cystinurie en Europe et aux Etats-Unis. Basée à Paris, Advicenne, cotée sur le marché Euronext depuis 2017, est cotée depuis le 30 mars 2022 sur le marché Euronext Growth à Paris à la suite de son transfert de cotation. Pour plus d’informations : https://advicenne.com/

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240514456635/fr/