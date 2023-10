Advicenne: l'augmentation de capital rapporte 5,7 millions d'euros

Advicenne annonce que l'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles engagée le 11 septembre 2023 a permis de lever un montant de 5,7 millions d'euros par l'émission de 2.366.520 actions nouvelles au prix unitaire de 2,41 euros. La biotech spécialisée dans le développement de traitements innovants en néphrologie souligne que cette souscription représente 95% du montant initial et que Cemag Invest et Bpifrance détiennent désormais respectivement 18,0% et 21,6% du capital et 17,6% et 23,6% des droits de vote.



" Les équipes ont su développer Sibnayal, le commercialiser et nouer des partenariats en Europe ", souligne Philippe Boucheron, Directeur-Adjoint pôle investissement biotech et medtech Bpifrance et Président du Conseil d'administration d'Advicenne : " elles sont désormais en capacité de développer ce produit, grandement dérisqué, commercialement et cliniquement dans de nouvelles indications, ainsi qu'aux Etats-Unis. "