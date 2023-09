Advicenne : lancement d'une augmentation de capital

Advicenne annonce le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles (les "Actions Nouvelles") avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (le "DPS") d'un montant initial de 6,0 ME pouvant être porté à 6,9 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.



L'Augmentation de Capital se déroule à travers l'émission de 2 489 287 Actions Nouvelles au prix unitaire de 2,41 E, représentant une décote faciale de 27,4 % par rapport au cours de clôture de l'action Advicenne le 8 septembre 2023 (3,32 E), pouvant être portée à 2 862 680

Actions Nouvelles en cas d'exercice de la Clause d'Extension.



Les fonds seront alloués comme suit :

- environ 40% pour le développement commercial de Sibnayal®, en particulier en France et au Royaume-Uni où Advicenne le commercialise en direct ;

- environ 40% à l'optimisation du développement de ADV7103 tant industriel que clinique ;

- enfin, 20% pour les besoins de financement des activités courantes de la Société.



Cette Augmentation de Capital permet d'assurer le financement des besoins de trésorerie d'Advicenne anticipés au moins jusqu'à mi-2025 si l'Augmentation de Capital est réalisée à hauteur de 100% et au moins jusqu'au cours du premier trimestre 2025 dans le cas d'une réalisation à 75%.



