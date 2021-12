Advicenne : le titre monte, le Sibnayal remboursé en France

Advicenne progresse en Bourse ce lundi après avoir annoncé que le Sibnayal serait remboursé par l'assurance-maladie en France dans le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd).



Vers 11h15, le titre de l'entreprise pharmaceutique grimpe de presque 7% dans un marché parisien qui évolue, lui, en forte baisse (-1,5%) en raison des inquiétudes liées à la propagation du variant Omicron en Europe.



Advicenne précise dans un communiqué que l'avis de la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de Santé fait de Sibnayal le seul médicament remboursé dans le traitement de l'ATRd.



D'après la société, le remboursement de son produit-phare constitue une 'avancée majeure' pour les patients et leurs médecins.



Pour rappel, l'acidose tubulaire rénale distale est une maladie orpheline caractérisée par l'incapacité du rein d'excréter les acides issus du métabolisme pouvant conduire à de multiples complications, allant de retards de croissance à l'insuffisance rénale.



Sibnayal (ADV7103) fait actuellement l'objet d'une phase avancée de développement clinique aux Etats-Unis.



L'ATRd touche environ 30.000 patients en Europe et 20.000 aux États-Unis.



