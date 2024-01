Advicenne : le titre sanctionné après les ventes 2023

La société pharmaceutique Advicenne est sanctionnée en Bourse ce mercredi après avoir fait état d'un ralentissement de la croissance des ventes de Sibnayal, son principal produit.



A la Bourse de Paris, l'action Advicenne décrochait de presque 21% en milieu de journée, signant la deuxième plus forte baisse d'un marché parisien orienté à la hausse (+0,8%).



L'entreprise a annoncé mardi soir que les ventes brutes de Sibnayal, son traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd), avaient progressé de 40% sur l'ensemble de l'exercice 2023 pour atteindre 1,94 million d'euros.



Cette performance est toutefois inférieure à la forte croissance de 51% qui avait été enregistrée par les ventes du médicament sur les six premiers mois de l'année, ce qui signifie que la croissance a nettement décéléré au second semestre.



Dans un communiqué, Advicenne explique que l'activité au Royaume-Uni a été moins dynamique qu'attendu, en dépit de plusieurs signatures avec des hôpitaux.



De son point de vue, les difficultés du NHS, le système de santé britannique, où les grèves se sont multipliées ces derniers mois, ont pénalisé les ventes de son médicament vedette.



En France, le laboratoire dit néanmoins observer une tendance favorable depuis le milieu du second semestre 2023, avec une progression continue du nombre d'hôpitaux livrés.



Le groupe déclare s'attendre à ce que cette tendance s'accélère cette année avec le renforcement de sa structure commerciale mise en place.



