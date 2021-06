Advicenne : 15 juin 2021 - Advicenne fait le point de ses activités à l'issue de son Assemblée Générale Mixte du 14 juin 2021

La deuxième priorité d'Advicenne 2.0 est d'accélérer le développement clinique de Sibnayal™ outre- Atlantique dans deux indications : la dRTA et la cystinurie. Le parcours clinique de Sibnayal™ dans la dTRA a tout récemment été clarifié par la FDA (Food and Drug Administration) ce qui va permettre de reprendre l'étude clinique de phase III, ARENA-2 avant l'été, dans le cadre d'un protocole simplifié. Les ressources nécessaires au développement clinique, en cohérence avec les indications de la FDA, seront allouées de manière à permettre l'obtention d'une première AMM aux Etats-Unis d'ici fin 2022. Cette première autorisation aux Etats-Unis sera une nouvelle étape majeure pour Advicenne et un formidable levier de création de valeur.

La première priorité d'Advicenne 2.0 est de conclure un partenariat commercial européen pour la mise sur le marché de Sibnayal™ après l'obtention de son AMM le 30 avril dernier. La société est pleinement engagée dans le choix des partenaires les plus appropriés capables d'exploiter le plein potentiel commercial de Sibnayal™ dans les principaux pays européens et d'assurer le meilleur retour à ses actionnaires.

PARIS, France, le 15 juin 2021 à 17h45 (CEST) - Advicenne (Euronext : ADVIC), société́pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, fait le point de ses activités après la tenue de son Assemblée Générale Mixte le 14 juin 2021, et présente son projet Advicenne 2.0, tel que validé par le conseil d'administration, et son ambition de maximiser la création de valeur pour l'ensemble de ses actionnaires.

En parallèle, la société poursuit le développement clinique de Sibnayal™ dans la cystinurie à la fois en Europe et aux États-Unis avec l'objectif d'une AMM respectivement au premier semestre 2023 et au second semestre 2023. Dès lors que son efficacité et son innocuité ont été reconnues en Europe, et que le programme d'études américaines dans la dRTA a été validé par la FDA, le risque inhérent au développement de Sibnayal™ est significativement réduit. La décision d'allouer les ressources financières nécessaires à son développement repose sur son profil risque / bénéfice favorable et son potentiel commercial. Ces ressources proviendront en partie du partenariat commercial en Europe pour Sibnayal™ et de l'accord de licence avec Primex pour la commercialisation d'Ozalin.

Une équipe de direction renforcée pour diriger Advicenne 2.0

La stratégie claire et les objectifs d'Advicenne 2.0 nécessitent des évolutions majeures au sein de sa direction. Le président du conseil d'administration assume un rôle élargi aux côtés du directeur général nouvellement nommé, Didier Laurens. Dirigeant aguerri du secteur, Didier met à disposition de la société tout son savoir-faire en finance et en communication investisseurs, combiné à dix années d'expérience en marketing dans l'industrie pharmaceutique. Aux États-Unis, Robbie MacCarthy, directeur général de la filiale, apporte une connaissance approfondie du marché américain, du développement clinique et des années d'expérience dans le domaine des maladies rares et des start- ups. Il a d'ores et déjà constitué une équipe de haut niveau, qui s'apprête à redémarrer les inclusions dans l'étude ARENA-2.

L'équipe de direction de la société procède actuellement au recrutement de cadres très expérimentés dans l'ensemble des domaines où des besoins ont été identifiés

Avec Sibnayal™, son principal médicament prêt à être commercialisé, Advicenne est déterminée à en maximiser la valeur tant dans la dRTA que la cystinurie, en Europe comme en Amérique du Nord. Avec Advicenne 2.0, la société ouvre un nouveau chapitre au bénéfice de ses patients et de ses actionnaires.

A PROPOS D'ADVICENNE

Advicenne (Euronext : ADVIC) est une entreprise pharmaceutique créée en 2007, spécialisée dans le développement de traitements innovants en Néphrologie.

Son candidat médicament principal, Sibnayal™ (ADV7103) est actuellement en fin de développement clinique dans deux maladies rénales : l'acidose tubulaire rénale et la cystinurie. Sibnayal™ a récemment reçu l'autorisation de mise sur le marché́Européenne pour le traitement de l'ATRd.

Basée à Paris, Advicenne est cotée sur Euronext Paris depuis 2017 et sur Euronext Bruxelles depuis 2019 en cotation croisée. Pour plus d'informations : https://advicenne.com/