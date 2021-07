Advicenne : 2 juillet 2021 - Advicenne reçoit l'autorisation de commercialiser Sibnayal™ (ADV7103) au Royaume-Uni pour le traitement de l'ATRd

Advicenne reçoit l'autorisation de commercialiser Sibnayal™ (ADV7103) au Royaume-Uni pour le traitement de l'ATRd

PARIS, France, le 2 juillet 2021 à 7h00 (CEST) - Advicenne (FR0013296746 - ADVIC) (la « Société »), société́ pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui que la Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), l'agence britannique du médicament, a accordé l'autorisation de mise sur le marché de Sibnayal™ (ADV7103) au Royaume-Uni,pour le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd).

Avec cette autorisation, et à la suite de la récente approbation par la Commission européenne de la commercialisation de Sibnayal™ pour le traitement de la ATRd dans l'Union européenne, Advicenne est désormais en mesure de mettre sur le marché au sein de l'UE et au Royaume-Uni le premier et le seul médicament approuvé spécifiquement pour le traitement de l'ATRd chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés d'un an et plus. Advicenne a désormais l'opportunité d'apporter une réponse significative aux patients souffrant d'ATRd, classée comme maladie orpheline en Europe.

Didier Laurens, directeur général d'Advicenne, a déclaré : « Nous nous félicitons de l'approbation de Sibnayal™ par la MHRA, qui nous permet de fournir un traitement indispensable aux patients du Royaume-Uniatteints d'ATRd. Avec cette approbation, et suite à l'autorisation de mise sur le marché par la Commission européenne plus tôt cette année, nous sommes maintenant en mesure de changer la vie des milliers de personnes touchées par cette maladie rare. Notre première priorité est maintenant de finaliser un accord de distribution pour Sibnayal™ en Europe. »

Sibnayal™ est une formulation multiparticulaire en granulés de 2 mm, une nouvelle technologie d'administration pionnière créée par Advicenne qui contient deux principes pharmaceutiques actifs. Cette approche a non seulement permis d'obtenir une excellente efficacité dans le contrôle de l'acidose métabolique, mais aussi de faciliter l'administration et d'aider à l'observance et à la qualité de vie des patients de tous âges.

A PROPOS DE L'ATRd

L'acidose tubulaire rénale distale (ATRd) est une maladie orpheline caractérisée par l'incapacité du rein d'excréter les acides issus du métabolisme et pour laquelle il n'y a pas de traitement approuvé. L'excès d'acides dans le sang conduit à un déséquilibre du pH (acidose) et à de multiples autres complications telles que retard de croissance et rachitisme (une maladie touchant le développement osseux) chez l'enfant et à toute une série d'anomalies métaboliques telles qu'une baisse du potassium sanguin, ou une élévation du calcium urinaire conduisant à la formation de calculs rénaux, de dépôts de calcium dans le rein (calcinose) et parfois à une insuffisance rénale.

Qu'elle soit génétique ou acquise, conséquence d'une maladie immunologique, l'ATRd touche environ 30.000 patients en Europe et 20.000 aux Etats-Unis.

