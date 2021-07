Advicenne : autorisation de Sibnayal au Royaume Uni

Advicenne annonce que la Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), l'agence britannique du médicament, a accordé l'autorisation de mise sur le marché de Sibnayal au Royaume Uni, pour traiter l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd).



La société est désormais en mesure de mettre sur le marché au sein de l'UE et au Royaume Uni le premier et le seul médicament approuvé spécifiquement pour le traitement de l'ATRd chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés d'un an et plus.



Elle a désormais l'opportunité d'apporter une réponse significative aux patients souffrant d'ATRd, classée comme maladie orpheline en Europe. 'Notre première priorité est maintenant de finaliser un accord de distribution pour Sibnayal en Europe', affirme-t-elle.



