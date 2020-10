Advicenne : obtient un financement non dilutif de 4,3 M sous forme de Prêt Garanti par l'Etat

Regulatory News :

Advicenne (Paris:ADVIC) (BSE:ADVIC)(Euronext : ADVIC) annonce aujourd’hui la signature d’un contrat de crédit d’un montant de 4,3 millions d’euros, garanti par l’État français, auprès des partenaires bancaires BNP Paribas et BPI France.

Réalisé sous la forme d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) dans le contexte de la pandémie COVID-19, cet emprunt contribue à renforcer la trésorerie de la Société.

Le prêt est garanti à hauteur de 90% par l’État français avec une maturité initiale de 12 mois et une option d’extension pouvant aller jusqu’à 5 ans, exerçable par Advicenne jusqu’à septembre 2025.

« Je me réjouis de ce financement qui nous permet d’accroître la visibilité financière d’Advicenne. Nous tenons à remercier nos partenaires BNP Paribas et BPI France qui nous accompagnent dans le dévelopement et la commercialisation future de nos traitements innovants en néphrologie. » déclare le Dr. André ULMANN, Directeur Général d’Advicenne.

A propos d’Advicenne

Advicenne (Euronext : ADVIC) est une société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants en Néphrologie. Notre programme phare, ADV7103, fait actuellement l’objet d’essais cliniques avancés dans deux maladies rénales, les acidoses tubulaires rénales (ATRd) et la cystinurie. ADV7103 a obtenu la désignation de médicament orphelin par la Commission européenne dans le traitement de ces deux maladies.

ADV7103 est actuellement en procédure centralisée européenne dans le cadre de la demande d’autorisation de Mise sur le Marché (AMM) en vue de sa commercialisation dans l’ATRd en Europe.

Advicenne a pour ambition de développer de nouveaux médicaments reposant sur une formulation innovante pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits particulièrement en Néphrologie.

Basée à Paris, Advicenne est cotée sur Euronext Paris depuis 2017 et sur Euronext Bruxelles depuis 2019 en cotation croisée.

