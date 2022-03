Advicenne : transfert de la cotation sur Euronext Growth

Advicenne annonce le transfert de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris ce 30 mars à l'ouverture, sa demande en ce sens ayant été approuvée par le Comité des Admissions d'Euronext le 24 mars.



Ce transfert de cotation vise notamment à simplifier les obligations administratives s'imposant à la société pharmaceutique, et à réduire les coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers.



Le code ISIN d'identification des actions reste inchangé (FR0013296746) et le mnémonique devient ALADV. Advicenne a choisi Gilbert Dupont comme Listing Sponsor pour l'accompagner sur le marché Euronext Growth Paris.



