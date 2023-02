Advicenne : un nouvel accord de distribution signé en Europe

La société pharmaceutique Advicenne gagne près de 5% en Bourse ce mardi suite à la signature d'un nouvel accord de distribution couvrant l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la Grèce.



Selon les termes de l'accord, c'est le néerlandais Avanzanite qui s'est vu accorder les droits exclusifs de commercialisation de Sibnayal dans son indication approuvée en Europe, à savoir le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd), et dans de nouvelles indications potentielles



En vertu du partenariat, Avanzanite sera responsable de la conduite des négociations de prix et de remboursement avec les instances réglementaires locales, ainsi que des activités marketing et commerciales.



Advicenne, qui reste titulaire de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de Sibnayal dans les pays de l'Union Européenne, recevra en contrepartie le prix du transfert ainsi que des redevances sur les ventes du produit.



Avec cet accord, Advicenne dit avoir achevé la couverture des cinq grands pays européens, soit en propre, soit au travers de partenariats.



