Advicenne : visibilité financière jusqu'au 3e trimestre 2023

La société pharmaceutique Advicenne a annoncé mercredi avoir fini le premier semestre sur une trésorerie à 7,3 millions d'euros assurant sa visibilité financière jusqu'au troisième trimestre 2023.



L'entreprise, spécialisée dans les traitements des maladies rénales rares, a fait état d'une perte nette 'significativement réduite' à 4,8 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre un manque à gagner de l'ordre de huit millions d'euros un an plus tôt.



A 1,9 millions d'euros, le produit des activités ordinaires affiche une progression de 10,7% par rapport au premier semestre 2021, notamment grâce à une hausse de 15% des ventes de Sibnayal, son traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd).



Avec des commandes en provenance de plus de 75 hôpitaux en Europe, la société dit anticiper une forte accélération de la croissance du médicament sur la seconde moitié de l'année.



Le second semestre devrait ainsi marquer une nouvelle accélération de ce produit-phare, ainsi que son entrée sur de nouveaux territoires, promet Advicenne.



Autant d'annonces qui ne permettaient pas de soutenir le cours de Bourse, qui perdait près de 3% en fin de matinée sur Euronext Growth Paris.



