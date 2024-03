HighCo, Trigano, VusionGroup : l'agenda société France du jour -

Advicenne

La biotech spécialiste des traitements innovants contre les maladies rénales rares annoncera ses résultats annuels.



Cegedim

Le spécialiste du numérique en santé publiera ses résultats annuels.



Dontnod

Le spécialiste du numérique en santé livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Esker

La plateforme cloud rendra compte de ses résultats annuels.



HighCo

La société spécialisée en data marketing et communication dévoilera ses résultats annuels.



Icape

Le distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimé communiquera ses résultats annuels.



Invibes Advertising

La société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale présentera ses résultats annuels.



LNA Santé

Le spécialiste de la dépendance indiquera ses résultats annuels.



Nextedia

Le groupe spécialisé sur les domaines de la cybersécurité, du cloud, du digital workspace et de l'expérience client précisera ses résultats annuels.



Sidetrade

Le spécialiste mondial des logiciels dédiés à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises communiquera ses résultats annuels.



Transgene

La société de biotechnologie publiera ses résultats annuels.



Trigano

Le spécialiste du camping-car dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Vranken Pommery

La maison de champagne annoncera ses résultats annuels.



VusionGroup

L'ex SES-Imagotag donnera ses résultats annuels.