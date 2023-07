Advik Capital Limited est une société financière non bancaire (NBFC) qui n'accepte pas de dépôts. La société se concentre sur les activités des NBFC, notamment le financement, les investissements interentreprises et les activités sur le marché des capitaux. La société exerce des activités d'investissement de fonds, de soutien financier par le biais de prêts/avances à des entreprises industrielles, de crédit-bail et de financement d'opérations de crédit-bail de toutes sortes, d'achat, de vente, de location ou de location-vente de toutes sortes d'installations et de machines. La filiale de la société est Advik Optoelectronics Limited, une unité de fabrication de lampes à diodes électroluminescentes (DEL), de panneaux de signalisation à DEL, de lampes de secours à DEL et de tous les autres types de panneaux de signalisation.

Secteur Services financiers aux entreprises