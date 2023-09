ADVINI : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

Tout en réduisant son objectif de cours de 26,4 à 25 euros sur AdVini, Invest Securities réitère son opinion 'achat', 'avec une valorisation actuelle (et des résultats instantanés) qui ne reflètent que très partiellement la valeur réelle' du groupe de vins, selon lui.



Si les résultats du premier semestre constituent un point bas, le bureau d'études avance que la hausse des prix et l'inflation des coûts devraient progressivement s'inverser, devant permettre une nette amélioration des résultats sur la deuxième partie de l'année.



'Au-delà, la volonté du management de rationaliser sa structure de coûts et d'accélérer la premiumisation de son offre doivent permettre à moyen et long terme de mieux monétiser les investissements réalisés depuis 20 ans', poursuit l'analyste.



