ADVINI : Chiffres d'Affaires 2021

Chiffre d’affaires 2021

Normes IFRS - M€



2020 2021 Evolution 2020/2021

(%) 1er semestre 2e semestre Total 1er semestre 2e semestre Total Vins 119,7 124,6 244,3 133,4 142,5 275,9 13% Autres prestations 1,9 1,7 3,6 1,9 2,4 4,3 20% Chiffre d'affaires 121,6 126,3 247,9 135,3 144,9 280,2 13%

Le chiffre d’affaires d’AdVini s’établit au 31 décembre 2021 à 280,2 M€, en hausse de 13,0% par rapport aux données publiées au 31 décembre 2020 et de 4,6% à périmètre et change constants tenant compte notamment de l’acquisition du négociant Bordelais BVC en avril 2021 et de la cession de Rigal, filiale cadurcienne, au 30 juin 2021.

En France, les marchés de la Grande Distribution et du Hard Discount, qui avaient progressé en 2020 (+6,3%) suite aux confinements successifs, ont accusé une nette diminution des volumes entraînant un retrait du chiffre d’affaires de -11,9% compensé en partie par la réouverture des Cafés, Hôtels, Restaurants à compter du 2ème trimestre 2021 (+27,9%).

Après les différentes restrictions de 2020 visant à contenir la pandémie, l’Export a bénéficié de la reprise d’activité sur l’ensemble des réseaux (+15,2%) et principalement dans les pays germanophones (+38,5%), au UK (+12,8%) et au Benelux (+11,8%).

Les ventes du périmètre Sud-Africain renouent également avec la croissance (+ 27,6% dont 20,7% à change constant) après une année 2020 marquée par des lock-down successifs et des interdictions de vente d’alcool.

Enfin, sans être à la hauteur du potentiel de ces marchés, les zones Amériques et Asie poursuivent leur progression (respectivement +4,8% et 2,7%) portées notamment, par l’évolution des ventes au Canada (+9,6%).

PERSPECTIVES 2022

Le contexte actuel marqué par une faible récolte 2021 en France, particulièrement en Bourgogne et dans le Languedoc, des hausses de prix significatives ainsi que toujours une incertitude géopolitique et sanitaire, engage AdVini à la prudence tout en maintenant l’ambition de croissance portée par nos marques prioritaires et l’optimisation de notre offre sur tous les marchés.

Prochaine publication : le communiqué sur les résultats annuels 2021 sera publié le 6 avril 2022 (après bourse).

A propos d’AdVini

Avec 2.074 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, la Maison Champy en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate et Stellenbosch Vineyards.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leur permettent d’être exportées dans 106 pays.





Vos contacts pour plus d’informations :

AdVini

Julie DUEDRA Tél. : 04.67.88.80.00

julie.duedra@advini.com

Pièce jointe