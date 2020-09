ADVINI : résultats semestriels 2020

résultats semestriels 2020

Une mobilisation exemplaire pendant la crise sanitaire limitant l’impact sur le Résultat Net

Croissance de l’EBITDA Courant



Compte de résultat simplifié consolidé (M€) S1 – 2020 S1 – 2019 Var. 2020 / 2019 Chiffre d'affaires 121,6 130,5 - 6,9% Marge brute 45,4 49,1 -7,6% Marge brute (% CA) 37,4% 37,7% -30bps EBITDA Courant 9,3 7,7 +22% Marge d’EBITDA Courant 7,7% 5,9% +182bps Charges et Produits opérationnels Non Courant -0,5 1,5 Résultat net part du Groupe -0,7 1,9 -136%

Activité

Déjà pénalisé dès 2019 par la taxe Trump de 25% aux Etats-Unis et par les difficultés des vins français en Chine, l’activité d’AdVini au premier semestre 2020 est impactée par la crise sanitaire, en particulier avec la fermeture pendant plusieurs mois de toute la restauration et des réseaux sélectifs dans le monde et le lock down complet des ventes de vins en Afrique du Sud.

Face à ce choc massif, AdVini démontre la pertinence de son business modèle, son agilité, et sa résilience.

En effet, notre chiffre d’Affaires affiche sur le semestre une baisse de 6,9 % à périmètre constant, diminution certes significative mais relative compte tenu du contexte, et bien meilleure que le marché. D’évidence, la diversification des gammes produits, des régions viticoles et des zones géographiques permet une résistance plus forte en cas de crise majeure.

De même, l’organisation décentralisée mais parfaitement coordonnée par la holding accélère l’exécution et souligne l’agilité et la capacité d’adaptation des équipes d’AdVini.

Si l’activité du mois de juin a été particulièrement soutenue et en très forte hausse, AdVini et toutes ses équipes restent mobilisés sur le second semestre pour faire face, avec le même esprit, au contexte très incertain et dégradé qui règne dans de nombreux pays.

Résultats et paramètres financiers

La Marge Brute se maintient au-delà des 37% mais recule en valeur de 3,7M€, impactée par la perte majeure d’activité sur les réseaux valorisés (Café Hôtel Restaurant, Travel Retail et distribution sélective grand export).

L’EBITDA Courant s’élève à 9,3M€, en hausse de 22% (+20,5% à périmètre et change constant). La marge d’EBITDA s’établit à 7,7% contre 5,9% l’année dernière à la même période.

Cette nouvelle progression de l’EBITDA s’explique d’une part par le plan de réduction de frais généraux initié en 2019 et accéléré en 2020, et d’autre part par la réduction des charges de personnel consécutive aux mesures de chômage partiel.

Au global, les actions menées sur les coûts représentent une économie de 5,6M€ au premier semestre dont 1,6M€ liés aux mesures gouvernementales non récurrentes de chômage partiel.

Les charges et produits non courants ne bénéficient pas cette année des plus-values de cessions réalisées l’année précédente. Par ailleurs, la situation Covid 19 nous a amenés à enregistrer une dépréciation de 1,8M€ liée au marché Chinois.

Dans ce contexte, le Résultat net part du Groupe affiche une perte de 0,7M€.

Renforcement de la liquidité et du bilan :

Au cours du semestre, AdVini a significativement consolidé ses sources de financement avec :

- la mise en place d’un PGE de 20M€

- une baisse du besoin en fond de roulement de 2,5M€ grâce à strict ajustement des stocks à l’activité et à un suivi renforcé des encaissements et du risque clients.

La dette nette (hors IFRS 16) s’établit à 142M€, en baisse de 32M€ vs. Juin 2019.

Perspectives 2020

Dans un environnement macroéconomique et sanitaire encore marqué par de nombreuses incertitudes, l’activité en croissance sur les mois de juin et juillet et les perspectives du troisième trimestre nous permettent d’envisager une amélioration de la performance au second semestre 2020 comparée au semestre écoulé.

Information sur l’avancement des travaux des commissaires aux comptes :

Les comptes consolidés semestriels ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

A propos d’AdVini

Avec 2.075 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, La Maison Champy en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, Rigal et Château de Chambert à Cahors, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate et Stellenbosch Vineyards.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leur permettent d’être exportées dans 106 pays.

Vos contacts pour plus d’informations :

AdVini

Antoine Leccia / Olivier Tichit

Tél. : 04.67.88.80.00

Olivier.tichit@advini.com

