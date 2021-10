AdVini : 08/10/2021 - Advini choisit la solution TRESO2 de Pytheas Capital Advisors pour accompagner et soutenir ses fournisseurs

TRESO2 est ouverte aux fournisseurs français de toute taille ; sans considération de santé financière ni d'engagement.

La plateforme permet un suivi précis des factures (validation des factures, mise en attente, litiges ...) via un tableau de bord interactif).

Les fournisseurs bénéficient également d'un outil de réconciliation des informations comptables entre leur comptabilité et celle du donneur d'ordres ; dans le but de traiter les éventuels problématiques avant l'échéance et donc de limiter, au maximum, le risque de retard de paiement.

Advini et TRESO2 s'inscrivent donc dans une relation transparente et équilibré́e entre un acheteur et ses fournisseurs.

A propos de Pytheas Capital Advisors

Pytheas Capital Advisors est une FinTech spécialisée sur des solutions de financement alternatives adossées à des actifs réels dont les créances commerciales. Grâce à sa plateforme technologique innovante TRESO2 et son savoir-faire dans le financement, elle révolutionne le paiement des fournisseurs avec une solution de paiement responsable et d'optimisation de la trésorerie.

A propos de Advini

Avec 2.000 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L'Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d'Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, la Maison Champy en Bourgogne, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, AdVini est l'acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L'Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate et Stellenbosch Vineyards.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d'une notoriété en constante progression et d'une reconnaissance qui leur permettent d'être exportées dans 106 pays.

*Paiement Fournisseur Anticipé PFA : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/enquete-le-paiement-fournisseur-anticipe-pour-les-acteurs-prives

