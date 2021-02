AdVini : 09/02/2021 - DP GREEN FR

Impossible de faire de bons vins sans raisins sains et équilibrés. Cela passe par une bonne connaissance des terroirs et de leurs potentialités mais aussi par la lutte contre tout ce qui pourrait les appauvrir : érosion et contamination. Ces sols doivent être bien nourris. En travaillant sur les teneurs en matière organique et en enherbant les parcelles, les Maisons d'AdVini garantissent une bonne nutrition à leurs vignes ; le tout en stockant du carbone !

L'usage des pesticides doit diminuer. AdVini y contribue en se passant des plus dangereux, les CMR, et en allant vers la suppression des herbicides. Mais aussi, en adoptant des matériels de pulvérisation plus performants, pour limiter les risques de contamination des milieux naturels. Pour sortir des pesticides, toutes les alternatives sont bonnes : faire des essais, jouer sur les complémentarités des solutions et miser sur la biodiversité, notre meilleure alliée.

vins de ses Maisons : les écosystèmes viticoles, avec des sols vivants et ex- pressifs et une biodiversité fourmillante; les savoir-faire des hommes et des femmes qui ont façonné leurs paysages et sculpté les vignes; les microcli- mats si spécifiques, qui font que chaque millésime est une nouvelle aventure.

PROTEGER LA BIODIVERSITÉ

La biodiversité est une formidable alliée pour réguler les agresseurs dans les vignes, insectes ravageurs et autres indésirables. Mais surtout, la diversité des espèces, animales ou végétales, sauvages ou cultivées, est un patrimoine commun. AdVini adapte ses pratiques et réimplante des haies, nichoirs et autres infrastructures per- mettant aux espèces de trouver abri et nourriture. Les Maisons font vivre leur patri- moine végétal par des conservatoires et de la sélection massale.

ATTENUER ET S'ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les changements climatiques nous touchent de près. Chez AdVini, cette lutte contre ces bouleversements s'exprime à travers la diminution des intrants et des émissions plus globalement mais aussi en séquestrant un maximum de carbone dans nos sols. AdVini se doit d'anticiper ces changements dès maintenant en cherchant plus de résilience et en faisant évoluer ses pratiques : sens de plantation, type de cépages, mode de conduite… autant de leviers que les Maisons actionnent pour faire face aux enjeux de demain.