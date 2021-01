AdVini : 14/01/2021 - CP - Balsate FR

UNVOLCAN ETLA TYPICITÉD'UNTERROIR

BASALTE By Beaulieu raconte avant tout l'histoire de ce volcan.

Né il y a des millions d'années, ce volcan sous- marin d'une superficie de 2 à 3 km a provoqué diverses éruptions au cours du temps. Ces multiples explosions ont laissé derrière elles un terroir atypique. Les 160 hectares de vignes du vignoble se situent sur un sol composé de roches noires, sol basaltique, et une terre constellée de pierres blanches, sol

RÉVÊLANT UNROSÉ PROVENÇAL VERTIGINEUX

Particulièrement riche en minéraux, le basalte garantie l'épanouissement optimal de la vigne. Ce sol

composé de fossiles et de roches permet de faire ressortir cette fraicheur et cette finesse si Michelsingulière àFabrela cuvée.BASALTE. Cette ressource puissante qu'offre la nature permet d'exploiter au maximum le potentiel du vignoble afin de produire un vin intense et structuré, sublimé par la texture

rocheuse de l'étiquette.

Le sol composé de basalte amène une signature qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il apporte une fraicheur continue, du fruit et ce côté solaire typique de la Provence.

Ce sol rareest un véritable atout car

il retarde de 3 semaines la maturité des raisins par rapport aux vignobles voisins. »

Michel Fabre.

Elaboré à partir de Grenache, Cinsault, Syrah et Cabernet, il revêt une jolie robe pêche claire et développe des notes végétales et des arômes de

fruits à chair blanche et jaune. Très frais et floral en bouche. Il saura sublimer à la perfection une bourride de lotte ou des rougets grillés.